Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Wednesday 2. yeni sezon tarihi: Neftlix dizisi Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?

        Wednesday yeni sezon tarihi: Neftlix dizisi Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?

        Addams Ailesi'nden Wednesday Addams karakterine odaklanan Netflix dizisi Wednesday geçtiğimiz yılın en popüler yapımlarından biri oldu. İlk sezonuyla büyük ses getiren dizinin izleyicileri "Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Wednesday 2. yeni sezon tarihi ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Wednesday 2. sezon tarihi gündemdeki yerini aldı. Bu yılın başlarında yayınlanan fragman büyük merak uyandırdı. Amerikalı yönetmen Tim Burton tarafından çekilen ve başrolünde Jenna Ortega'nın yer aldığı Wednesday dizisi yeni sezonu için heyecan dorukta. İşte Wednesday 2. sezon tarihi hakkında detaylar...

        • 2

          WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

          Wednesday dizisinin yeni sezonuna ilişkin Netflix, 6 Ocak 2023 tarihinde 2. fragmanına yayınlanmıştı.

          WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMANI

          Ancak sevilen dizinin 2. ve yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı. İddialara göre dizi, 2024 yılının sonlarına doğru yeniden hayranlarına kavuşacak.

        • 3

          WEDNESDAY DİZİSİNİN KONUSU

          Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.

          Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.

        • 4

          WEDNESDAY DİZİSİ OYUNCULARI

          Wednesday Addams - Jenna Ortega

          Enid Sinclair - Emma Myer

          Xavier Thorpe - Percy Hynes White

          Tyler Galpin - Hunter Doohan

          Bianca Barclay - Joy Sunday

          Ajax - Georgie Farmer

          Eugene - Moosa Mostafa

          Larissa Weems - Gwendoline Christie

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
        İki arkadaşını vahşice öldürmüştü! İşte çifte cinayetin nedeni!
        İkinci elde 'finansman' durgunluğu
        İkinci elde 'finansman' durgunluğu
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Dehşet kameraya yansıdı! Mekâna almadılar cinayeti!
        Dehşet kameraya yansıdı! Mekâna almadılar cinayeti!
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        Anne Candan fenomen kızlarını anlattı
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Habertürk Anasayfa