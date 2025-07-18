Wednesday 2. sezon için geri sayım başladı! Wednesday 2. sezon ne zaman?
Addams Ailesi'nin bir üyesi olan Wednesday Addams'ın hayatını konu olan ve Tim Burton tarafından yönetilen dizinin 2. sezonu için geri sayım başladı. Netflix, hem yeni sezonun tarihlerini hem de sezonun iki seferde yayınlanacağını duyurdu. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman? İşte, detaylar...
Netflix'in başarılı yapımlarından biri olan Wednesday dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı. Başrolünü Jenna Ortega'nın üstlendiği dizinin ikinci sezonu, iki parça halinde yayınlanacak. İşte, Wednesday ikinci sezon tarihi...
WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN GELİYOR?
Wednesday 2. sezonun ilk kısmı 6 Ağustos 2025 tarihinde, ikinci kısmı ise 3 Eylül 2025 tarihinde çıkacak. Her iki tarih de Çarşamba (Wednesday) gününe denk geliyor.
WEDNESDAY KONUSU NEDİR?
Wednesday, erkek kardeşi Pugsley'ye zorbalık yapan sutopu takımına okulun havuzunu canlı piranalarla doldurarak karşılık verir ve sonrasında lisesinden atılır. Bu, ebeveynleri Gomez ve Morticia Addams'ın onu, bir zamanlar kendilerinin de gittiği Vermont, Jericho'daki dışlanmışlar için bir okul olan Nevermore Academy'ye kaydetmesine yol açar. Wednesday'in soğuk, duygusuz kişiliği ve meydan okuyan doğası, okul arkadaşlarıyla bağ kurmasını zorlaştırır ve okul müdiresi Larissa Weems ile ters düşmesine neden olur. Ancak, yerel bir cinayet gizemini çözmesine izin veren psişik yetenekleri olduğunu keşfeder. Gördüğü psişik görüleri, hayatını kurtaran canavarı ve kendisini öldürmeye çalışan eski Nevermore öğrencisini araştırmaya başlar.