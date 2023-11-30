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        Haberler Televizyon Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Wednesday yeni sezon tarihi belli oldu mu, yeni oyuncuları kimler?

        Yeni sezon duyurusu 6 Ocak'ta yapılmıştı! Wednesday 2. sezon ne zaman çıkacak?

        Wednesday 2. sezon yayın tarihi, dijital platform Netflix'teki dizinin ilk sezonunu izleyenler tarafından sorgulanıyor. Yönetmen koltuğunda Tim Burton'un oturduğu Wednesday dizisinin 2. sezon tanıtımı 6 Ocak'ta yayınlanmıştı. İşte Wednesday 2. sezon yayın tarihine ilişkin merak edilenler....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 15:53 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:53
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        • 1

          İlk sezonu 22 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan Wednesday dizisinin yeni sezon tarihi araştırılmaya başlandı. Başrolünü Jenna Ortega'nın üstlendiği komedi ile korkunun harmanlandığı dizinin 2. sezon tanıtımı resmi Youtube hesabı üzerinden 6 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştı. İşte Netflix Wednesday yeni sezon tarihi detayları...

        • 2

          WEDNESDAY DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

          Wednesday 2. sezon fragmanı 6 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştı. Fakat Wednesday 2. sezon yayın tarihi henüz açıklanmadı.

        • 3

          WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NE?

          Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturacak.

          Komediyle korkuyu birbirine karıştıracak olan Wednesday, Nevermore Akademisi'nde geçecek. Wednesday, yeteneklerini bu akademide geliştirmeye çalışacaktır. Ama onunla birlikte aynı okulu paylaşan ergen kızların olması ortalığı karıştıracaktır.

        • 4

          WEDNESDAY OYUNCULARI KİMLER?

          Wednesday Addams - JENNA ORTEGA

          Enid Sinclair EMMA MYERS

          Xavier Thorpe - PERCY HYNES WHITE

          Tyler Galpin - HUNTER DOOHAN

          Bianca Barclay - JOY SUNDAY

          Ajax - GEORGIE FARMER

          Eugene - MOOSA MOSTAFA

          Larissa Weems - GWENDOLINE CHRISTIE

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
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