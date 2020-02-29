İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında lider Liverpool, Watford'a konuk olduğu maçta hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Vicarage Road'da oynanan karşılaşmayı Watford 3-0'lık skorla kazandı ve Liverpool'un 18 maçlık galibiyet ile 422 günlük, 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Liverpool'a galibiyeti getiren goller 54. ve 60. dakikalarda Sarr ile 72. dakikada Deeney'den geldi.

Bu sonucun ardından lider Liverpool, ligde 26 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 79 puana yükseldi. Ligde kalma savaşı veren Watford ise 5 maç sonra kazandı ve 27 puana yükseldi.

Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool evinde Bournemouth ile karşılaşacakken, Watford ise deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak.

ARSENAL DERİN NEFES ALDI

Premier Lig tarihinin tek namağlup şampiyonu Arsenal, Liverpool'un mağlubiyeti sonrasında Twitter'dan "Phew" paylaşımı yaparak derin nefes aldı.