Wanda Nara, sevgilisi ve oğullarıyla Roma tatilinde
Wanda Nara, genç sevgilisi L-Gante ve üç oğluyla Roma'ya tatile çıktı
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Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi ile yaşadığı olaylı ayrılık süreciyle uzun süre magazin gündemini meşgul eden Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde 38'inci yaş gününü çılgın bir partiyle kutladı.
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Uzun süredir Arjantin'de bulunan Wanda Nara, sunucusu olduğu prograndan çıkarılınca soluğu sevgilisi L - Gante ile Roma'da aldı.
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Çifte; Wanda Nara'nın Maxi López'den olan üç oğlu eşlik etti.
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Wanda Nara, romantik tatil anlarını sosyal medya hesabından kırmızı kalp emojisi eşliğinde paylaştı.
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L-Gante, sevgilisinin gönderisine alkış emojisiyle yanıt verdi.
Fotoğraflar: Instagram