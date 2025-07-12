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        Haberler Magazin Wanda Nara: Mauro geri dönmeyeceğimi kavradı - Magazin haberleri

        Wanda Nara: Mauro geri dönmeyeceğimi kavradı

        Wanda Nara, takipçilerine verdiği yanıtlarda L-Gante ile dost kaldıklarını, Icardi ile yalnızca çocuklar için iletişimde olduklarını, İstanbul'daki eşyalarını almayacağını, kızları için yeni bir düzen kurduğunu ve hayatına kimseyi almadan özgür yaşamayı tercih ettiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 21:01 Güncelleme: 12.07.2025 - 21:01
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        "Mauro geri dönmeyeceğimi kavradı"
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        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile 21 Mart'ta olaylı boşanma süreçlerini noktalayan Wanda Nara, şu sıralar gözlerden uzak bir yaşam sürse de sosyal medya hesabından takipçileriyle yaptığı soru-cevap etkinliğinde özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

        Eski sevgilisi L-Gante ile ilişkisinden Mauro Icardi ile iletişimine, yeni bir ilişkiye bakış açısından İstanbul'daki eşyalarına kadar pek çok konuda merak edilenleri yanıtladı.

        Bir takipçisinin, "L-Gante ile yeniden bir araya mı geldin?" sorusuna Wanda Nara; "Biz sonsuza dekiz. Birbirimizi seviyoruz. Benim ailem ve onun ailesi... Arkadaş."

        "ARTIK KİMSE BENİ KISITLAYAMAZ"

        Wanda Nara, yeni bir ilişkiye açık olup olmadığına dair soruya ise şu sözlerle yanıt verdi; "Şu anki halimden mutluyum. Çantaları, arabaları, kıyafetleri severim ama kimseye özel olma sözü veremem. Kimseden de böyle bir beklentim yok. İstediğim her şeyi elde edebileceğimi biliyorum, özgürlük hariç. Bana en büyük mutluluğu getiren şey de bu: Özgürlük. Artık kimse beni kısıtlayamaz ve ben de kimseye kendimi teslim etmek istemem. Ama işte, bu his insanı kendine bağımlı kılıyor."

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        "MAURO'NUN YANINDA RAHAT HİSSETMELERİ BENİM SORUMLULUĞUM"

        Eski eşi Mauro Icardi ile arasındaki iletişim merak konusu olan Wanda Nara, bu konuya da açıklık getirerek şu ifadeleri kullandı; "Evet, kendisini bilgilendiriyorum. Kızların fotoğraflarını ve videolarını gönderiyorum. İstediği zaman arayabileceğine dair ona söz verdim. İşim izin verdiği sürece kızları İtalya’ya ya da birlikte kararlaştırdığımız herhangi bir yere götürmeyi taahhüt ettim. Geçen sefer yaşananların tekrar etmemesi için kızlarla çok ilgileniyorum. Onlar bana çok bağlı ve Mauro’nun yanında rahat hissetmeleri benim sorumluluğum. Her şey çok ani gelişti ve çocukların bu süreci kabullenmeleri zaman alacak. Kızlarımdan uzak mutlu olamam, bu yüzden onların her zaman yanında olacağımı ona da söyledim."

        "MAURO DA BENİM GERİ DÖNMEYECEĞİMİ KAVRADI"

        İstanbul'daki eşyaları ve kızlarının durumuyla ilgili soruya ise Wanda Nara şöyle yanıt verdi; "Bu, bırakma süreci ve bunlar sadece maddi şeyler. Sanırım Mauro da artık benim geri dönmeyeceğimi kavradı ve eşyalarımı tutmanın bir anlamı yok. Kızlarım içinse, yaşadığı şehirde veya kariyerinin onu götürdüğü yerde, onların odalarına sahip olması için her şeyi yeniden aldım. Böylece, bizim ülkemizde (Arjantin'de) de hiçbir şeye ihtiyaçları kalmayacak."

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Mauro Icardi
        #Wanda Nara

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