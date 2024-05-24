Wanda Nara erotik pozlarını satışa çıkardı
Galatasaray'ın Arjantli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, yetişkinlere yönelik bir siteye erotik pozlarını sattı
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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, yetişkinlere yönelik bir siteyle anlaşarak müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı.
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Wanda Nara'nın erotik fotoğraflarına, ücretli üyelik karşılığında erişilebiliyor.
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Fenerbahçeli bazı taraftar grupları, aralarında para toplayarak, söz konusu siteye üye olarak Wanda Nara'nın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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"EVLENMEDEN ÖNCE DÖRT TELEFONLA GEZERDİ"
Wanda Nara, geçtiğimiz aylarda Mauro Icardi'nin evlilik öncesi özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Eşiyle ilişkisi hakkında konuşan Wanda Nara; "Benden önce yatağından 200 kadın geçmiş olmalı ama benden sonra bu durum tamamen yok oldu" demişti.
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Eşinin evlenmeden önce çapkın olduğunu ve dört telefon birden taşıdığını anlatan Wanda Nara; "Arkadaştık. Sürekli telefonda konuşurduk. Onu kızlarla tanıştırırdım, biriyle birlikte olduğunda bana söylerdi. Bekârken dört telefonla gezerdi. Telefonuna kaydettiği kadınları ülkelerine göre ayırırdı" ifadelerini kullanmıştı.
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Bir tekne gezisi sırasında Mauro Icardi’nin telefonlarından birini denize attığını da söyleyen Wanda Nara, ilişkileri başladıktan sonra futbolcunun tamamen değiştiğini de sözlerine eklemişti.
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Wanda Nara; "Etkileyici bir şekilde değişti. Şimdi gerçekten sessiz. Evde, çocuklarla.... Ampul patlasa; "Senin için değiştireceğim'"diyor. Bunları severek yapıyor" demişti.