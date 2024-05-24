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        Haberler Magazin Wanda Nara erotik pozlarını satışa çıkardı - Magazin haberleri

        Wanda Nara erotik pozlarını satışa çıkardı

        Galatasaray'ın Arjantli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, yetişkinlere yönelik bir siteye erotik pozlarını sattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:00
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          Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, yetişkinlere yönelik bir siteyle anlaşarak müstehcen fotoğraflarını satışa çıkardı.

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          Wanda Nara'nın erotik fotoğraflarına, ücretli üyelik karşılığında erişilebiliyor.

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          Fenerbahçeli bazı taraftar grupları, aralarında para toplayarak, söz konusu siteye üye olarak Wanda Nara'nın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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          "EVLENMEDEN ÖNCE DÖRT TELEFONLA GEZERDİ"

          Wanda Nara, geçtiğimiz aylarda Mauro Icardi'nin evlilik öncesi özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

          Eşiyle ilişkisi hakkında konuşan Wanda Nara; "Benden önce yatağından 200 kadın geçmiş olmalı ama benden sonra bu durum tamamen yok oldu" demişti.

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          Eşinin evlenmeden önce çapkın olduğunu ve dört telefon birden taşıdığını anlatan Wanda Nara; "Arkadaştık. Sürekli telefonda konuşurduk. Onu kızlarla tanıştırırdım, biriyle birlikte olduğunda bana söylerdi. Bekârken dört telefonla gezerdi. Telefonuna kaydettiği kadınları ülkelerine göre ayırırdı" ifadelerini kullanmıştı.

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          Bir tekne gezisi sırasında Mauro Icardi’nin telefonlarından birini denize attığını da söyleyen Wanda Nara, ilişkileri başladıktan sonra futbolcunun tamamen değiştiğini de sözlerine eklemişti.

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          Wanda Nara; "Etkileyici bir şekilde değişti. Şimdi gerçekten sessiz. Evde, çocuklarla.... Ampul patlasa; "Senin için değiştireceğim'"diyor. Bunları severek yapıyor" demişti.

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