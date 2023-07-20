Wanda Nara'dan heyecanlandıran Icardi paylaşımı!
Galatasaraylı taraftarlar, sabırsızlıkla Mauro Icardi'nin İstanbul'a gelmesini beklerken, Arjantinli yıldızın eşi Wanda Nara'nın sosyal medya paylaşımları sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı.
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Mauro Icardi'yle her konuda anlaşmaya varırken, sarı-kırmızılı camia Ajrantinli golcünün İstanbul'a gelip takıma katılmasını bekliyor.
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Eşi Wanda Nara'nın sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'a gelişini erteleyen yıldız forvet, Arjantin'de Galatasaraylı taraftarların gönlünü almaya devam ediyor.
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Son olarak Wanda Nara'dan sarı-kırmızılıları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
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Wanda Nara sosyal medya hesabından Icardi'nin mate çayı içtiği anları paylaşırken, Arjantinli yıldızın üzerindeki Galatasaray tişörtü dikkat çekti.
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Nara'nın yaptığı bu paylaşım, taraftarlarda büyük heyecan yarattı.
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Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur da sarı-kırmızılı kulübün RAMS Park'ta düzenlediği sponsorluk töreninde Icardi hakkında açıklamalarda bulundu.
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Timur, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Arjantinli santrforun yakında takıma katılacağını söyledi.
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Erden Timur yaptığı açıklamada, "Mauro'nun eşiyle ilgili bir sağlık konusu var. Az kaldı. Birkaç tane daha testi var. Ondan sonra gelecekler" ifadelerini kullandı.