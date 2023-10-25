Wanda Nara'dan flaş açıklamalar: Icardi avlanırmış!

"ICARDI AVLANIRMIŞ!"

"Mauro Icardi ile nasılsınız" sorusuna Wanda Nara, "Mauro çok mütevazi bir aileden geliyor. Bana çocukluğunda her zaman hiç parasının olmadığını ve yiyecek için avlandıklarını söylerdi. Bu yüzden çocukları için elinden geleni yapıyor. Mesela Iphone 15 çıkar çıkmaz hemen hepsine birer tane satın aldı. Onunla aramız çok iyi. Onu 12 yıldır tanıyorum. Bu çok uzun bir zaman ve günümüzde sürdürülmesi zor bir ilişki. O her zaman önceliğim olmuştur. Her şeyden önce Mauro'nun sahip olduğu kalbe ve onun ne kadar iyi bir insan olduğuna bakıyorum. Belki yaşlandıkça daha az kıskanç oluyorum. Birlikte olmak istediğin kişi, seninle birlikte olmak istemiyorsa hiçbir şey yapamayacağına inanıyorum" cevabını verdi.