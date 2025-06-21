Wagner Pina resmen Trabzonspor'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, bir transferde mutlu sona ulaştı.

Bordo-mavili kulüp, Estoril'den 22 yaşındaki Yeşil Burun Adalı sağ bek Wagner Pina'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

BONSERVİS 3 MİLYON EURO

Fırtına'nın bu transfer için kasasından 3 milyon Euro bonservis ücreti çıkacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso De Pina'nın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Estoril Praia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Estoril Praia Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir.