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        Haberler Dünya Wagner Mali'den çekildi | Dış Haberler

        Wagner Mali'den çekildi

        Rus paralı asker grubu Wagner, 3 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Mali'den çekildiğini açıkladı. Wagner, ülkedeki operasyonlarını "başarıyla tamamladıklarını" bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 06:20 Güncelleme: 07.06.2025 - 06:20
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        Wagner Mali'den çekildi
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        Wagner'den yapılan açıklamada, Batı Afrika ülkesinde yürüttüğü operasyonları "başarıyla tamamladığı" belirtildi.

        AA'nın aktardığı habere göre; Mali'deki silahlı gruplara karşı yürütülen mücadelede ülkenin tüm bölgesel merkezlerinin yeniden Malili askeri yönetimin kontrolüne alındığı aktarılan açıklamada, isyancı güçlerin geri püskürtüldüğünü ve birçok komutanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

        Ulusal basındaki haberlerde ise Wagner'in çekilmesi, ülkede Rus varlığının sona ereceği anlamına geldiği, Wagner'in sonrası dönemde Rusya destekli yeni bir paramiliter oluşum olan Afrika Kolordusunun (Africa Corps), Mali'deki faaliyetleri devralacağı kaydedildi.

        Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

        Mali, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile terör örgütü DEAŞ ile mücadele ediyor. Sivil hükümetin, bu tehditle baş edemediği eleştirilerinin ardından ordu yönetime el koymuştu.

        Fransa, güvenliği sağlamak amacıyla 2013 yılında Mali'ye asker göndermiş ancak 2022’de birliklerini geri çekmişti. Fransız askerlerinin ayrılmasının ardından askeri yönetim, Rusya merkezli Wagner Grubu ile işbirliğine gitmişti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #wagner
        #mali
        #rusya
        #haberler
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