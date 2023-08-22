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        Haberler Dünya Wagner'in kurucusu Prigojin, isyanın ardından ilk kez görüntü paylaştı

        Wagner'in kurucusu Prigojin, isyanın ardından ilk kez görüntü paylaştı

        Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin, Haziran ayında Moskova'ya karşı bir günlük isyanın sona ermesinden bu yana ilk defa görüntü paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 07:33
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          Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus yönetimine karşı gerçekleştirdiği isyanın ardından ilk defa görüntü paylaşımında bulundu.

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          Prigojin, “Wagner’in tahliyesi” adlı Telegram kanalında paylaşılan görüntüde, Rusya’yı Afrika dahil tüm kıtalarda “daha da büyük hale” getirdiklerini belirtti.

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          Görüntülerde, 50 dereceyi aşan sıcaklıkta bulunduklarını söyleyen Prigojin, “Adalet ve mutluluk! DEAŞ, El Kaide ve diğer haydutların hayatını Afrika halkı için bir kabusa çeviriyoruz.” ifadesini kullandı.

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          Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

        • 5

          Rusya-Afrika Zirvesi'nin yapıldığı St. Petersburg'da 27 Temmuz'da Afrikalı yetkililerle görüşen Prigojin, 29 Temmuz’da Afrique Media TV kanalına yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerindeki Wagner savaşçılarının sayısını artırmaya hazır olduklarını söylemişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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