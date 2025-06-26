Wade Baldwin: Tarihe geçecek işler yaptık
Fenerbahçe Beko'nun oyuncularından Wade Baldwin, final serisinin 5. maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştıkları karşılaşmanın ardından, "Tarihe geçecek işler yaptık" dedi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin final serisindeki 5. maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup eden ve seride durumu 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'nun oyuncularından Wade Baldwin, açıklamalarda bulundu.
"TARİHE GEÇECEK İŞLER YAPTIK"
Şampiyonluğu değerlendiren Baldwin, "Tarihe geçecek işler yaptık. Bu takım, bu oyuncular gerçekten mükemmel.
Skorlardan bağımsız harika bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu nedenle hiç bırakmadan devam ettik." dedi.