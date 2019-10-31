Herong ailesinin düşüncesiyle ilgili "Annem ve babamın her ikisi de doktor. İlk başta, gerçekten tıp okumak istemedim, dövüş sanatlarını seviyordum. Ailem ise tıbbi çalışmalarımdan vazgeçmememi çünkü hayatım boyunca bana fayda sağlayabilecek bir kariyer olduğunu söyledi" diyor.