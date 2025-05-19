VOLTA Basel'de Türkiye'yi 2025’te Gama Gallery temsil edecek

Türkiye’nin çağdaş sanat alanında önde gelen galerilerinden Gama Gallery, 19 - 22 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenen VOLTA Basel sanat fuarına katılıyor. Bu yıl etkinliğin 20'nci edisyonunda titizlikle belirlenen seçkide yer almaya hak kazanan Gama Gallery, sanatçılarının küresel tanınırlığını artırarak onların sanatsal kariyerlerine destek olmayı hedefliyor.

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Gama Gallery, 29 farklı ülkeden 70’i aşkın galeriye ev sahipliği yapan ve dünyanın en önemli koleksiyonerlerini ağırlamaya hazırlanan VOLTA Basel 2025’e, Serap Kurtuluş, Dominique Barreau, Zarife Gizem İbrahimoğlu, Evren Temel, Melike Kılıç, Tuba Önder Demircioğlu ve Kristina Culus gibi farklı disiplinlerdeki sanatçıların eserlerinden oluşan özel bir sunum ile katılıyor. Galeri, sanatçılarıyla birlikte oluşturduğu sanatsal duruşu, uluslararası bir diyalog ortamında koleksiyonerler, küratörler ve sanat profesyonelleriyle paylaşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

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Gama Gallery Kurucusu Şule Claire Altıntaş; “VOLTA, her yıl cesur, yenilikçi ve farklı olanın peşinden giden bir fuar. Bu sene 20. yılına özel olarak Art Basel’in hemen yanında yer alması da onu daha da özel kılıyor. Böyle güçlü bir seçkide, Türkiye’den bir galeri olarak yer almak bizim için büyük bir mutluluk. Hem galerimiz hem de birlikte yol aldığımız sanatçılarımız adına çok kıymetli bir deneyim. Sanatçılarımızın üretimlerini uluslararası koleksiyonerlerle buluşturmak, ülkemizin yaratıcı potansiyelini dünyaya taşımak bizim için büyük bir gurur” dedi.

Çağdaş sanatın küresel merkezlerinden biri olarak kabul edilen Basel, her yıl sanat dünyasının en prestijli etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ilk kez, dünyanın en saygın sanat organizasyonu Art Basel ile yan yana düzenlenen VOLTA Basel, 20'nci yılında hem köklü galerileri hem de yükselen isimleri bir araya getiren güçlü programıyla dikkat çekiyor. SOLO sunumlara odaklanan fuar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan küratöryel MENA Pavyonu ve İsviçre merkezli galerilere özel vurgusuyla, coğrafi çeşitliliğe ve sanatsal cesarete alan açıyor. Resim, heykel, fotoğraf ve multimedya sanatı gibi farklı sanatsal ifade biçimlerini bir araya getiren Gama Gallery, fuar süresince temsil ettiği kültürel ve sanatsal değerlerle izleyicilerle güçlü bağlar kurmayı hedefliyor. Sanatseverleri A8 numaralı standında ağırlayacak olan galeri, ziyaretçileri yaratıcı fikirler etrafında düşünmeye, keşfetmeye ve bağlantı kurmaya davet ediyor.