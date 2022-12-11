DEDE OLDU

İlk kez dede olma sevincini yaşayan Volkan Severcen, hastane odasında ailesiyle çekilen bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Çok şükür Masal’ımız dünyaya geldi. Bugünden itibaren 'dede' unvanımı dört bir yana duyururum. Hoş geldin Masal’ım... Canım Kızım Melis'im, canım oğlum Canset’im yepyeni bir sayfa artık hayatınızda... Anne ve baba olmak bana göre erişilebilecek en kutsal mertebelerden biri. Allah, mutluluklarını daim etsin, Masal’ımı kem gözlerden korusun, şans, bereket, huzur ve mutluluk versin.