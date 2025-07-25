Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Volkan Konak'ın vefat ettiği yere heykeli dikilecek - Magazin haberleri

        Volkan Konak'ın vefat ettiği yere heykeli dikilecek

        Volkan Konak'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vefat ettiği yere heykelinin dikilmesi kararlaştırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 09:33 Güncelleme: 25.07.2025 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Heykeli dikilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer ile Genel Sekreteri Av. Dr. Barış Şensoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, sanatçı Volkan Konak’ın vefatının ardından gündeme gelen acil sağlık müdahale ve hasta transfer koşullarının iyileştirilmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda, MSG’nin sağlık hukukçusu akademisyenlere hazırlattığı bilimsel mütalaa ve öneriler, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu’na sunuldu. Bakan Ataoğlu’nun katıldığı toplantıya MSG, KKTC Temsilcisi Kutay Alicik ve Turizm ve Kültür Bakanlığı hukukçusu Çiğdem Besimler de katıldı.

        REKLAM

        Toplantıda, sağlık sisteminin sanatçılar, turistler ve sektör emekçileri için daha güvenli ve işlevsel hale getirilmesi adına atılması gereken adımlar detaylı şekilde değerlendirildi. MSG’nin hazırladığı öneriler doğrultusunda, sağlık alanında yapılması gereken düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi yönünde olumlu mesajlar verildi.

        Toplantının ardından Başbakanlık'ta, Müsteşar Hüseyin Cahitoğlu başkanlığında ikinci bir görüşme gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş ve Oteller Encümeni Üyesi Doğan Özçelik katıldı. Görüşmede, turistlerin, otelcilerin ve müzik sektörü emekçilerinin acil sağlık ihtiyaçlarına yönelik yasal düzenlemelerin kısa sürede hayata geçirileceğinin müjdesi verildi.

        VOLKAN KONAK'IN HEYKELİ YAPILACAK

        Toplantıda ayrıca, KKTC halkının sanatçı Volkan Konak’a olan sevgisini ölümsüzleştirmek amacıyla İskele mevkiinde bir heykel yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Haberi Görüntüle

        TRABZON'DA TARTIŞMAYA NEDEN OLMUŞTU

        Volkan Konak'ın heykelinin Trabzon'un Ortahisar ilçesine dikilmesi gündeme gelmişti. Ne var ki heykel yerine Konak'ın adını taşıyan bir kültür merkezi yapılması gerektiği konusunda tartışma yaşanmıştı.

        Günün son toplantısı, KKTC Turizm Otelciler Birliği (KITOB) ile gerçekleştirildi. Toplantıda MSG tarafından hazırlanan öneriler KITOB yönetimiyle paylaşıldı. Özellikle acil ambulans erişimi, CPR sertifikalı sağlık personeli ve paramedik hizmetleri, defibrilatör ve mavi kod ekipmanlarının yaygınlaştırılması gibi somut çözümler üzerinde duruldu. MSG ve KITOB, sağlık müdahale sisteminin mükemmelleştirilmesi için ortak çalışmalar başlatma kararı aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kıbrıs
        #msg
        #ferhat göçer
        #volkan konak

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        Nemistan!
        Nemistan!
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Musevi veya Ermeni sandılar
        1,5 milyon yıllık eşsiz buzun gizemini bulmaya çalışıyorlar
        1,5 milyon yıllık eşsiz buzun gizemini bulmaya çalışıyorlar
        Beşiktaş turu zora soktu!
        Beşiktaş turu zora soktu!
        "Solskjaer tercihleriyle intihar etti!"
        "Solskjaer tercihleriyle intihar etti!"
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İzin parası çalışırken alınamaz
        Başakşehir, Bulgaristan'da avantajı kaptı!
        Başakşehir, Bulgaristan'da avantajı kaptı!
        Tip A, B ve C: Siz hangisisiniz?
        Tip A, B ve C: Siz hangisisiniz?
        Sıcak ve rüzgarlı!
        Sıcak ve rüzgarlı!
        İtalyan Senatosu kadın cinayetleri tasarısını onayladı
        İtalyan Senatosu kadın cinayetleri tasarısını onayladı
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        "Bizim için hayal kırıklığı oldu!"
        "Bizim için hayal kırıklığı oldu!"
        Habertürk Anasayfa