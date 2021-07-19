Albüm ve müzik piyasasına kendisini Orhan Gencebay'ın soktuğunu söyleyen Volkan Konak, "Orhan Ağabey hep elimden tutup bana yardımcı oldu müzik piyasasında ama Sevim Abla ile bir türlü yıldızımız barışmadı." diyerek Gencebay'a övgü dolu sözlerde bulundu.