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Volkan Konak: Beni müzik piyasasına Orhan Gencebay soktu - Magazin haberleri

Volkan Konak: Beni müzik piyasasına Orhan Gencebay soktu

"Kuzeyin oğlu" Volkan Konak, uzun bir aradan sonra önceki akşam Bodrum Yalıkavak'taki bir mekanda sahne aldı. Konak, müzik piyasasına Orhan Gencebay sayesinde girdiğini açıkladı

19.07.2021 - 02:55 | Güncelleme: MAGAZİN
İHA

  • Programına sevilen şarkılarından "Dertliyim Kederliyim" şarkısıyla başlayan Volkan Konak, repertuarında yer verdiği Karadeniz müziklerinin yanı sıra okuduğu türkülerle de kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

  • Pandemi döneminde hiç maske takmadığını dile getiren başarılı sanatçı, "Ben pandemi döneminde ozon tedavisi ve birkaç ilaç kullanarak bağışıklığımı güçlü tutmaya çalıştım." dedi.

  • Albüm ve müzik piyasasına kendisini Orhan Gencebay'ın soktuğunu söyleyen Volkan Konak, "Orhan Ağabey hep elimden tutup bana yardımcı oldu müzik piyasasında ama Sevim Abla ile bir türlü yıldızımız barışmadı." diyerek Gencebay'a övgü dolu sözlerde bulundu.

  • Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performans sergileyen Konak, konserini "Aleni Aleni" parçasıyla noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi.

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