Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak
Voleybolda bu hafta 6 Türk ekibi, Avrupa kupalarında mücadele edecek.
Voleybolun Avrupa Kupaları'nda mücadele eden olan 6 Türk takımı, bu hafta sahneye çıkacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye'yi kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.
Maç programı şu şekilde:
CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ
Yarın:
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-SSC Palmberg Schwerin (Almanya)
19.30 VakıfBank-FC Porto (Portekiz)
11 Aralık Çarşamba:
20.00 Fenerbahçe Medicana-Vasas Obuda (Macaristan)
CEV KUPASI
Yarın:
14.00 Türk Hava Yolları-MBH-Bekescsaba (Macaristan)
21.00 Volley Mulhouse (Fransa)-Kuzeyboru
CEV CHALLENGE KUPASI
12 Aralık Perşembe:
19.30 Galatasaray Daikin-Sm'Aesch Pfeffingen (İsviçre)