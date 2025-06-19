Voleybol Milletler Ligi Türkiye etabına Vodafone’dan 5G desteği

Volleyball World, 18-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) Kadınlar 2’nci hafta maçları için Vodafone ile iş birliğinin yenilendiğini duyurdu. Geçen yıl Antalya'daki işbirliğinin başarısının ardından, şirket bir kez daha Challenge sistemi operasyonları, servis ve smaç hızlarının takibi gibi maç işlevleri için 5G şebekesi üzerinden teknolojik destek sağlıyor. Bu kurulum ile gerçek zamanlı karar vermeyi mümkün kılarken taraftarları aksiyona her zamankinden daha yakın hale getirmek hedefleniyor.

Volleyball World Sponsorluk Başkanı Oliver Clarke şunları söyledi:

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“Vodafone, voleybolu dünya çapındaki taraftarlarla buluşturma şeklimizi dönüştürmede olağanüstü bir ortak olmaya devam ediyor. Yenilikçi teknolojileri, her oyunu, puanı ve performans istatistiğini izlemek için en son maç teknolojilerini kullanarak geçen yıl rekor kıran bir Voleybol Milletler Ligi'nin sağlanmasında önemli rol oynadı. 2025 Voleybol Milletler Ligi için de bu işbirliğini sürdürmekten gurur duyuyoruz.”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise şöyle konuştu:

“Vodafone olarak, Voleybol Milletler Ligi’nin Türkiye etabı maçlarında kullanılacak ileri maç teknolojilerini sahipleniyoruz. BTK izinlerimizi tamamladık ve 5G’yi Sinan Erdem Spor Salonu’na kurduk. Sistemin internet ihtiyacını 5G üzerinden sağlayabiliyoruz. Bu yıl Milletler Ligi’nde uyguladığımız 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki voleybol seyircilerinin seyir zevkini artırıyoruz. Anlık olarak oluşturulan bu istatistik ve ölçümler, 5G desteği sayesinde eş zamanlı olarak dünya genelindeki yayıncılara ulaştırılıyor.” Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Yeni işbirliği, bugüne kadarki en başarılı Voleybol Milletler Ligi’ne işaret eden ve rekor kıran 2024 sezonunun ardından geldi. Geçen sezon Ön Eleme Aşaması’nda hem erkekler hem de kadınlar müsabakalarında 751 bin seyirci ağırlanarak, 2023'e göre yüzde 13'lük artış kaydedildi. VBTV'de canlı maç izleme oranı yüzde 21 artarken, Türkiye'de Antalya'daki iç saha maçlarının biletleri tamamen tükendi. Türkiye'deki yayın rakamları da aynı derecede etkileyici oldu. TRT SPOR'da yayınlanan ABD - Türkiye kadınlar maçı 804 bin izleyici çekerek 2024 yılında TRT kanalında en çok izlenen ikinci canlı spor yayını oldu. Toplam yurt içi izleyici sayısı 11,3 milyona ulaşırken, ulusal çapta 240 saatten fazla canlı voleybol yayını yapıldı” ifadelerine yer verildi.