Beşiktaş’ın Kanadalı futbolcuları Atiba ve Larin, siyah-beyazlı ekibin ev sahibi olduğu maçlarda gol yükünü çeken isimler olarak dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekibin Başakşehir karşısında aldığı net galibiyetin mimarları olan Atiba ve Larin, ilk yarıdaki gollere de imzasını atan isimler oldu.

Beşiktaş’ın iç sahada oynadığı maçlarda attığı 5 golün 4’üne Larin ve Atiba imzasını atarken, Kanadalı iki oyuncu, Vodafone Park’ta atılan gollerin yüzde 80’ini kaydetti. Beşiktaş’ın diğer golü ise Başakşehir karşısında kazanılan penaltı atışında Aboubakar’dan geldi.

LARIN GOL SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI

Larin, üst üste 4. maçta gol sevinci yaşadı. Yukatel Denizlispor maçında fileleri havalandıran Larin, Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmaları da boş geçmedi.

Bu sezon takımın en iyilerinden biri olarak dikkati çeken Larin, resmi maçlardaki gol sayısını ise 6'ya çıkardı.

Siyah-beyazlı takımda Medipol Başakşehir karşısında tecrübeli kaptan Atiba Hutchinson da önemli katkı verdi. Takımının ilk golünü atan Atiba, Larin'in golünde de pası veren isim oldu.

BAŞAKŞEHİR'İN 4 MAÇIK GALİBİYET SERİSİ SONLANDI

Medipol Başakşehir, 4 maç sonra mağlup oldu.

Ligde üst üste Trabzonspor (2-0),Fraport TAV Antalyaspor (5-1),İttifak Holding Konyaspor (2-1) ve Gençlerbirliği (2-1) maçlarını kazanan turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş'a 3-2 yenildi.

Bu sezon Süper Lig'deki 4. yenilgisini alan Medipol Başakşehir 13 puanda kaldı.