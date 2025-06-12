Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Vladimir Putin: 80 binden fazla hedefi imha ettik | Dış Haberler

        Vladimir Putin: 80 binden fazla hedefi imha ettik

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'nda hava savunma sistemleri tarafından 80 bin hedefin imha edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 22:48 Güncelleme: 12.06.2025 - 22:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Putin: 80 binden fazla hedef imha edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da "Özel askeri operasyonun başından bu yana hava savunma sistemlerince havada 80 binden fazla hedef imha edildi." dedi.

        Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, başkent Moskova'da 2027-2036 yıllarında devlet silahlanma programı projesine ilişkin Rus yetkilileriyle toplantı yaptı.

        Putin, toplantıda yaptığı konuşmada, Rus hava savunma araçları, uzay ve robot sistemleri ile insansı hava araçlarının (İHA) iyileştirilmesinin önemini vurgulayarak, "(Ukrayna'da) Özel askeri operasyonun başından bu yana hava savunma sistemlerince havada 80 binden fazla hedef imha edildi. Bunlardan 7 bin 500'ü operasyonel taktik ve seyir füzeleri ile roketler. Bunların neredeyse yüzde 100'ü Batı üretimidir." diye konuştu.

        REKLAM

        Çeşitli türdeki İHA'lara karşı mücadelenin yeni yaklaşım ve çözüm gerektirdiğini dile getiren Putin, bu alanın güncel olduğunu söyledi.

        Putin, "Bu bağlamda, yeni devlet silahlanma programının, her türlü koşulda çalışabilen ve türü ne olursa olsun hava saldırı araçlarını etkili şekilde imha edebilen hava savunma sistemini sağlaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

        İHA birliklerinin kurulması sürecini başlattıklarına işaret eden Putin, bunların hızlı gelişiminin sağlanması gerektiğini belirtti.

        Putin, devlet silahlanma programı kapsamında dijital teknolojiler ile yapay zekanın silah sistemi ve askeri teçhizata entegre edilmesinin önemini vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de senatöre ters kelepçe
        ABD'de senatöre ters kelepçe
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Donald Trump: Musk beni seviyor
        Donald Trump: Musk beni seviyor
        ABD Başkanı Trump: İsrail İran'ı vurabilir
        ABD Başkanı Trump: İsrail İran'ı vurabilir
        Aydın'da çöp ev vakası! 4 kamyon çöp çıktı
        Aydın'da çöp ev vakası! 4 kamyon çöp çıktı
        Dolandırıldıklarını açıkladı
        Dolandırıldıklarını açıkladı
        12 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        12 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        İsrail, 2 Türk aktivisti serbest bıraktı
        İsrail, 2 Türk aktivisti serbest bıraktı
        Pezeşkiyan: Bombalasalar da yeniden yapacağız
        Pezeşkiyan: Bombalasalar da yeniden yapacağız
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        G.Saray, Sane'nin maliyetini açıkladı!
        G.Saray, Sane'nin maliyetini açıkladı!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Galatasaray'dan İlkay Gündoğan atağı!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Habertürk Anasayfa