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        Haberler Gündem Güncel Vize'de yarın denize girilmesi yasaklandı | Son dakika haberleri

        Kırklareli Vize'de yarın denize girilmesi yasaklandı

        Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın denize girişlere yasak getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 10:43 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:43
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        Vize'de yarın denize girilmesi yasaklandı
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        Kırklareli'nin Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla 29 Haziran Pazar günü denize girilmesi yasaklandı.

        Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi. Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

        *Haberine görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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