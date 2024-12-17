Viyola vitüözü Milena Simović CRR'de
Viyola sanatçısı Milena Simović, 21 Aralık Cumartesi akşamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.
Uluslararası sahnelerde kendine özgü yorumu ve güçlü müzikalitesiyle öne çıkan viyola sanatçısı Milena Simović, 21 Aralık Cumartesi akşamı Türkiye’deki ilk performansını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleşecek konserde sanatçıya, 2024-2025 sezonunun daimî şefi Nil Venditti yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası eşlik edecek.
Milena Simović, CRR’deki konserinde; William Walton’ın modern viyola repertuarında önemli bir yer tutan “Viyola ve Orkestra için Konçerto” adlı eseriyle dinleyicileri etkileyici bir yolculuğa çıkaracak. Konserin ikinci bölümünde, Çaykovski’nin dramatik dönemiyle özdeşleşen Beşinci Senfoni seslendirilecek. Kader teması etrafında şekillenen içsel çatışmalarla bestecinin duygusal dünyasına ışık tutan bu eser, müzik tarihinde ayrıcalıklı bir konuma sahip.
Sırbistan doğumlu Milena Simović, Avrupa, Asya ve Amerika’daki resital ve oda müziği konserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine sesleniyor. Tarihsel dokuyu sahneye taşıyan 1680 yapımı Giovanni Battista Rogeri kemanı ve 1740 yapımı Paolo Antonio Testore viyolasıyla, müziğinin tarihini sahneye taşıyor. Günümüz müzik dünyasının önde gelen isimleriyle aynı sahneyi paylaşan sanatçının performansları dünya basınında “operatik kalitede, hayranlık uyandıran, büyüleyici ve heyecan verici” olarak değerlendiriliyor.
Konserin biletleri CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.