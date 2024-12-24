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        Haberler Spor Futbol İngiltere Vitor Pereira: Yanlış adımlar attım - Futbol Haberleri

        Vitor Pereira: Yanlış adımlar attım

        Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, Premier Lig'de Manchester United ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 21:16 Güncelleme: 24.12.2024 - 21:16
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        Vitor Pereira: Yanlış adımlar attım
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        Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, Premier Lig'in 18. haftasında 26 Aralık Perşembe günü Manchester United'a karşı oynayacakları mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

        "YANLIŞ ADIMLAR ATTIM"

        Kariyerinde yanlış adımlar attığını ve daha erken bu lige ayak basabileceğini söyleyen Pereira, vatandaşı Ruben Amorim hakkında da övgü dolu ifadelerde bulundu. Pereira, "Amorim ile birbirimize karşı hiç oynamadık. Ondan daha yaşlıyım. Buraya çok uzun zaman sonra geldim çünkü kariyerimde belki de yanlış adımlar attım, çok daha erken gelebilirdim. Amorim; stratejik, taktiksel ve oyuncularla iletişim konusunda oldukça yetenekli bir teknik direktör. Premier Lig kariyerinde çok iyi işler yapacağına inanıyorum." dedi.

        Ruben Amorim ise Pereira'nın iyi bir teknik direktör olduğunu belirterek, "Vitor Pereira, Portekiz'de çalıştı ve Porto'da iyi bir iş çıkardı. Onun iyi bir teknik direktör olduğunu biliyorum ve bizim şu anda zor durumda olduğumuzu biliyor. Ama maça hazır olacağız" ifadelerini kullandı.

        İLK MAÇINDA GALİBİYET

        Vitor Pereira geçtiğimiz hafta, İngiliz teknik adam Gary O'Neil'in yerine göreve getirildi ve çıktığı ilk maçta Wolves, Leicester City'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

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