Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri: Kimseyle kıyaslanamaz!

"ARDA ÇİZGİDE OYNAMAMALI"

“Dışarıda, taç çizgisine yakın oynayacak bir oyuncu değil çünkü dripling yapamıyor. Ancak içeride oynarken her şeyi yapabilir. Kısa alanlarda, çizgilerin arasında oynayabilir. İçeride, orta saha oyuncusu olarak ya da sahte kanat oyuncusu olarak oynayabilir ama her zaman içeride. Arda bir pas ve koşu oyuncusu. Yaratmak için topa ihtiyacı var ve topa sahip olduğunda son paslarda olduğu kadar kaleye şut atmada da çok iyi. Çok iyi bitiriyor.”