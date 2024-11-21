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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Virtus Segafredo Bologna: 82 - Fenerbahçe Beko: 86 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Virtus Segafredo Bologna: 82 - Fenerbahçe Beko: 86 | MAÇ SONUCU

        THY EuroLeague'de 11. haftanın açılış maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaştı. Temsilcimiz mücadeleden 86-82 galip ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 00:51 Güncelleme: 21.11.2024 - 01:06
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        Fenerbahçe Beko son çeyrekte güldü!
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini deplasmanda 86-82 mağlup etti.

        Müsabakanın ilk çeyreği karşılıklı basketlerle geçilirken, sarı-lacivertliler ilk periyodu 23-22 önde tamamladı.

        İkinci çeyrekte Shengelia ve Zizic'in sayılarıyla oyundan kopmayan İtalyan temsilcisi, soyunma odasına 1 sayı farkla önde gitti: 38-37.

        Üçüncü çeyrekte top kayıplarının yanı sıra pota altı üstünlüğünü de rakibine kaptıran Fenerbahçe Beko, bu çeyrekte 5 sayı geriye düştü: 61-56.

        Son periyodun başında Shengelia'nın dış atışları ve boş turnikelerle çembere giden Virtus Segafreda Bologna, farkı 10 sayıya kadar yükseltti: 73-63.

        Guduric'in turnike sayıları ve Sertaç Şanlı'nın basket faul sayısıyla farkı eritmeye başlayan Fenerbahçe Beko, son 5 dakikalık bölümde oyuna ağırlığını koydu.

        Sarı-lacivertli ekipte son bölümde kritik sayılarda isabet bulan Guduric, Hayes-Davis ve Tarık Biberovic, farkın kapanmasını sağladı.

        Son hücumda Hayes-Davis'in 3 sayılık basketiyle skoru 84-82 yapan Fenerbahçe Beko, savunmada kaptığı topun ardından Hayes-Davis'le 2 sayı daha bularak parkeden galibiyetle ayrılmayı başardı.

        Fenerbahçe Beko'da Guduric 21, Hayes-Davis 19 ve Colson 18 sayıyla oynarken, Virtus Segafredo Bologna'da 23 sayı kaydeden Shengelia maçın en skorer ismi oldu.

        Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini elde ederken, 11 maç sonunda 9 galibiyetle liderliğini sürdürdü.

        Salon: Unipol Arena

        Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan), Marcin Kowalski (Polonya)

        Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 10, Pajola 2, Clyburn 8, Shengelia 23, Zizic 18, Belinelli, Hackett 2, Morgan 14, Polonara 2, Diouf 3

        Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 5, Hayes-Davis 19, Tarık Biberovic 11, Zagars 2, Colson 18, Pierre 2, Guduric 21, Birch 8, Melli, Mays

        1. Periyot: 22-23

        Devre: 38-37

        3. Periyot: 61-56

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