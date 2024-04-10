Vinicius Junior'un hedefi rekor!
Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, bu sezon 18 kez gol sevinci yaşadı. Brezilyalı yıldız, 5 gol daha atması halinde kariyerindeki en golcü sezonuna ulaşacak
Giriş: 10.04.2024 - 17:45 Güncelleme: 10.04.2024 - 17:45
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Real Madrid'in en formda oyuncularından Vinicius Junior, sezonu rekorla bitirmek istiyor.
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Brezilyalı yıldız, bu sezon şu ana kadar 18 kez gol sevinci yaşadı.
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Vinicius, 5 gol daha atması halinde kariyerindeki en golcü sezonuna ulaşacak.
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23 yaşındaki futbolcu, daha önce 2021-2022 sezonunda 22 kez fileleri havalandırmıştı.
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Vinicius, geçen sezonu ise 20 golle tamamladı.
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