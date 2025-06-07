Vincenzo Montella: Ligdeki performanslara göre karar veriyoruz

A Milli Futbol Takımı, ABD ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını müsabakanın oynanacağı Pratt & Whitney Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla tamamladı.

İdmanın ardından ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Montella'nın açıklamaları şöyle:

"Tüm hazırlık maçlarımızı değerlendirdiğimizde bir mantık çerçevesinde yaptığımız ortada. Almanya'ya gitmeden önce de orada hazırlık maçları oynamıştık. Bu tarz maçlarda mağlubiyet bile bir şeyler öğretebiliyor."

"HERKES İÇİN YERİMİZ VAR"

"En iyi futbolcuları çağırıyoruz. Ligdeki performanslara göre karar veriyoruz. Genel olarak hazırlığımız hep en iyiler üzerine olacak.Herkes için yerimiz var milli takımda. Sezon sonu olmasına rağmen birkaç kişi fazladan getirdik. Kimseyi dışarıda bırakmak gibi bir düşüncemiz yok, o yüzden herkesi değerlendiriyoruz."