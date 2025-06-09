Vincenzo Montella'dan kadro tercihi açıklaması!

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında ilk maçında ABD'yi 2-1 mağlup etti. A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Meksika'yla oynanacak hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1

İşte Montella'nın açıklamaları:

"SEZONUN SON MAÇI GİBİ"

"Bu maç da bizim için sezonun son maçı gibi. ABD'ye karşı da sezon sonunda olan oyuncularımızla geldik, onlar ise sezon ortasını yaşıyorlar. Rakibmiz zorlu. Son CONCACAF'ı kazanan Meksika. Bu süreci iyi bitirip eylül ayına konsantre olmak istiyoruz."

"ÇOK DEĞİŞİKLİK YAPILMAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Nasıl bir kadro olur?"

REKLAM

"Hazırlık maçlarını kendimizi geliştirmek ve her şeyi daha görmek için yapıyoruz. Gençlerimiz de var. Meksika maçında da belki ilk kez milli takım formasını giyecek oyuncularımız olacak. Ama çok değişiklik yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. En azından kontrollü değiştirmek gerektiğini düşünüyorum."