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        Haberler Gündem Güncel Vinç lastiği bomba gibi patladı! | Son dakika haberleri

        Vinç lastiği bomba gibi patladı!

        İstanbul Beyoğlu'nda bir vincin lastikleri patladı. Olay sırasında yoldan geçen 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. O anların görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:56 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:27
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        Vinç lastiği bomba gibi patladı!
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        Beyoğlu'nda seyir halinde olan vincin lastiği, gürültüyle patladı. Olay sonrası yoluna devam etmek isteyen vincin diğer bir lastiği de patladı.

        DHA'nın haberine göre patlama anları hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayda 2 kişi hafif yaralandı.

        Olay, 07.00 sıralarında Kasımpaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyreden vinç, yolu ayıran demirlerin üstünden geçti. O sırada vincin bir lastiği büyük bir gürültüyle patladı. Olayın ardından duran vinç sürücüsü, bir süre sonra yola devam etmek istedi. Ancak demirlerin üstünden geçen bir lastik daha patladı.

        2 YARALI VAR

        Patlama sonucu bir kadın ve 1 çocuk fırlayan cisimlerden dolayı hafif şekilde yaralandı. Patlama anları hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Lastik değişimi yapıldıktan sonra vincin yoluna devam edebileceği öğrenildi. Bölgede ise trafik yoğunluğu oluştu. Zabıta ekiplerinin müdahalede bulunduğu öğrenildi.

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