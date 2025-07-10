Vietnam telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Vietnam'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Vietnam ile iş ya da tatil planlayanlar, ülke kodlarından ödeme yöntemlerine kadar pek çok soruya tek başlık altında yanıt arıyor. Öncelikle Vietnam telefon kodu +84 olarak belirleniyor ve bu kodu bilmek, gerek otel rezervasyonu gerekse iş görüşmeleri sırasında kolaylık sağlıyor. Vietnam para pirimi olan Vietnam Dongu (VND), ülkede hakim olan nakit kültürü sebebiyle hala günlük harcamaların ana unsurudur. Yine de büyük şehirlerde kredi kartı kabul eden işletme sayısı artmış durumda. Yolculuk planlayanlar için Vietnam plaka kodu “VN” ibaresini taşıyor. Bu ibare uluslararası trafiğe çıkan araçları tanımlıyor ve sınır kapılarında zaman kazandırıyor. Dijital mecrada ise “.vn” alan adı uzantısı, hem devlet kurumları hem de özel şirketler tarafından kullanılıyor. Bankaların, turizm acentelerinin ve haber sitelerinin büyük çoğunluğu, yerel kimliklerini pekiştirmek adına .vn adreslerini tercih ediyor. İşte, Vietnam telefon kodu, plaka kodu ve para birimi…

VİETNAM TELEFON KODU

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Uluslararası aramalarda Vietnam’a ulaşmak için +84 ülke kodu kullanılıyor. Yurt dışından bir sabit hattı ararken sırasıyla uluslararası çıkış kodu, +84 ve şehir kodu ekleniyor. Örneğin başkent Hanoi için 24, Ho Chi Minh City için 28 şehir kodu tercih ediliyor, yani Ho Chi Minh’teki bir oteli ararken “+84 28” ile numarayı çevirmeniz yeterli. Cep telefonlarını ararken ise +84’ten hemen sonra mobil operatörün iki haneli kodu ekleniyor. Ülkede internet tabanlı uygulamalar hızla yaygınlaşsa da kırsal bölgelerde hala klasik GSM aramaları öne çıkıyor. Bu nedenle numarayı kaydederken ülke kodunu ihmal etmemek, olası iletişim aksaklıklarını önlüyor.

VİETNAM PARA BİRİMİ “Vietnam para pirimi” olarak da aranan Vietnam Dongu (VND), 1978’den bu yana ülkenin resmi para birimi konumunda. Piyasada en sık 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000 ve 500.000 VND banknotları dolaşıyor. Metal para kullanımı neredeyse tamamen kalkmış durumda; mağaza ve pazar esnafı yüksek meblağları büyük banknotla ödemeyi tercih ediyor. Döviz büroları özellikle ABD Doları ve Euro bozmada yaygın olduğundan, turistlerin yanlarında küçük dolar banknotları taşıması öneriliyor. Kur takibi yaparken, genellikle “VND / USD” paritesi referans alınıyor. Ayrıca Vietnam’da ATM ağı gelişmiş olsa da işlem başına değişken komisyon kesilebildiği için nakit çekmeden önce bankanızın anlaşmalı olup olmadığını kontrol etmekte yarar var. VİETNAM PLAKA KODU Yurtdışı seyahatine çıkan araçlarda Vietnam plaka kodu “VN” kısaltmasıyla ifade ediliyor. Bu kod, Birleşmiş Milletler’in belirlediği uluslararası araç tescil sistemine göre tayin edilmiş durumda. Vietnam içinde ise plakalarda şehir ve ilçe kodlarını belirten iki haneli rakamlar öne çıkıyor. Örneğin 30–39 arası kodlar Hanoi’ye, 50–59 arası kodlar ise Ho Chi Minh City’ye tahsis edilmiş. Turist olarak araç kiralayanlar için “VN” etiketinin görünür olması, komşu ülke kara sınırlarında pasaport ve sigorta işlemlerini hızlandırıyor. Ayrıca motosiklet trafiğinin yoğunluğu sebebiyle plaka kontrolleri düzenli yapıldığından, geçerli tescil belgesine sahip olmak büyük önem taşıyor.

VİETNAM HANGİ ALAN ADI UZANTISI KULLANIYOR? Dijital alanda “.vn” uzantısı, Vietnam’ın resmi ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD) olarak tanınıyor. 2000’li yılların başından itibaren Vietnam İnternet Merkezi (VNNIC) tarafından yönetilen .vn alan adları, yerel markalaşma açısından öne çıkıyor. KOBİ’ler ve e-ticaret girişimleri, Google Vietnam aramalarında daha yüksek sıralama hedeflediği için .vn uzantılı siteleri tercih ediyor. Hükumet ve kamu kurumları ise genellikle “.gov.vn” veya “.edu.vn” şeklindeki alt uzantıları kullanıyor. Bu yapı hem güvenilirlik işareti oluyor hem de içeriklerin resmiyetini vurguluyor. Eğer Vietnam pazarına yönelik bir web sitesi açmayı düşünüyorsanız, .vn alan adı alarak yerel kullanıcıların gözünde hızlı güven kazanabilirsiniz. Halihazırda .com alan adına sahipseniz, ülkedeki SEO performansınız için .vn uzantılı bir yedek alan adı almak da faydalı bir strateji sayılıyor.

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