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        Haberler Dünya Vietnam'daki tekne kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi | Dış Haberler

        Vietnam'daki tekne kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi

        Vietnam'da cumartesi günü meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Kayıp 5 kişiyi bulmak için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 07:42 Güncelleme: 21.07.2025 - 07:42
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          Vietnam'ın Ha Long Körfezi açıklarında cumartesi günü meydana gelen tekne kazasında ölü sayısı 37'ye yükseldi.

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          VN Express haber sitesinin haberine göre, Ha Long Körfezi açıklarında meydana gelen tekne kazasının ardından arama çalışmaları sürüyor.

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          Yetkililer çalışmaların ardından 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini açıkladı.

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          Kayıp 5 kişiyi bulmak için çalışmalar devam ederken, yetkililer şu ana kadar 11 kişinin kurtarıldığını kaydetti

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          Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde 48 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan tur teknesi iki gün önce aniden çıkan fırtına nedeniyle alabora olmuştu.

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