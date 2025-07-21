Vietnam'daki tekne kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi
Vietnam'da cumartesi günü meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. Kayıp 5 kişiyi bulmak için çalışmalar sürüyor
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Vietnam'ın Ha Long Körfezi açıklarında cumartesi günü meydana gelen tekne kazasında ölü sayısı 37'ye yükseldi.
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VN Express haber sitesinin haberine göre, Ha Long Körfezi açıklarında meydana gelen tekne kazasının ardından arama çalışmaları sürüyor.
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Yetkililer çalışmaların ardından 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini açıkladı.
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Kayıp 5 kişiyi bulmak için çalışmalar devam ederken, yetkililer şu ana kadar 11 kişinin kurtarıldığını kaydetti
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Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde 48 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan tur teknesi iki gün önce aniden çıkan fırtına nedeniyle alabora olmuştu.
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