Cutler, Instagram hesabından markanın ilk büyük beden modeli olarak tarihe geçtiğini duyurarak, "Gençken idolüm olan bir marka ile çalışmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Marka ile direkt olarak çalışmamasam da tanıtımlarda yer alan ilk büyük beden model olduğumu söylemeliyim" dedi.