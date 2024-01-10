Victoria Beckham'dan gelini Nicola Peltz'e doğum günü kutlaması: Seni çok seviyoruz

GELİNE ÖVGÜ DOLU SÖZLER: EN İYİ DANS PARTNERİ

Victoria Beckham, Nicola Peltz'in doğum gününü ise "Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz! Sevgin, nezaketin, yeteneğin ve uzun topuklularla kum üzerinde dans etme yeteneğin... En iyi dans partneri ve sevgi dolu gelin. Seni seviyoruz, harika bir gün geçir" sözleriyle kutladı.