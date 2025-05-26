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        Haberler Spor Transfer Victor Osimhen transferi için bizzat görüştü: Onay bekleniyor! - Futbol Haberleri

        Victor Osimhen transferi için bizzat görüştü: Onay bekleniyor!

        Galatasaray'da kiralık forma giyen Victor Osimhen'in Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşmaya yakın olduğu aktarıldı. Nijeryalı golcünün, Suudi ekibinin başkanıyla bizzat görüştüğü ve taleplerini ilettiği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 10:42 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:42
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          Bu sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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          Sky Sport'un haberine göre; Al Hilal ile Nijeryalı golcü anlaşma sağlamak üzere. Haberde Arabistan ekibinin Osimhen ile bizzat görüştüğü bildirildi.

        • 3

          20 MİLYON EURO MAAŞ

          Öte yandan Sky Sport, Victor Osimhen'in Suudi Arabistan'a gitmesi karşılığında yıllık net 18 milyon dolar bir teklif beklediğini, bonuslarla kazancının 20 milyon dolara çıkabileceğini belirtti.

        • 4

          TRANSFER İÇİN ONAY BEKLENİYOR

          Haberde, Al Hilal'in hükümetten bir tutar beklediği söylendi. Spor Bakanlığı bünyesindeki Mali Yeterlilik komitesinin bu transfer için henüz bir onay vermediği bildirildi. Al Hilal'in bu onayı almadan transferi gerçekleştiremeyeceği belirtildi.

        • 5

          Öte yandan, işlemde yer alan taraflar, Victor Osimhen'in Suudi kulübüne katılma isteğini bizzat Al Hilal başkanına iletmesi nedeniyle transferin tamamlanacağından tam olarak eminler.

        • 6

          BU SEZONKİ PERFORMANSI

          2024/25 sezonunda Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 40 maça çıkan 26 yaşındaki santrfor, 36 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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