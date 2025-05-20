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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen'den 5. yıldız paylaşımı - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen'den 5. yıldız paylaşımı

        Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sosyal medya hesabından 5. yıldız için bir paylaşımda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 20.05.2025 - 14:54
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        Osimhen'den 5. yıldız paylaşımı
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        Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

        Nijeryalı yıldız, 4. yıldızın üzerine 5. yıldızı koyduğu bir anın fotoğrafını paylaştı. Osimhen'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

        Galatasaray'da bu sezon 40 maçta süre bulan Osimhen, 36 gol attı ve 8 asist yaptı.

        Victor Osimhen'in paylaşımı şu şekilde:

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