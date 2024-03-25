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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Nelsson'dan transfer yanıtı ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçı olaylarına ilkişkin yorum - Galatasaray Haberleri

        Victor Nelsson'dan transfer yanıtı ve Trabzonspor - Fenerbahçe maçı olaylarına ilkişkin yorum

        Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, milli takım kampında ülkesi basınına açıklamalar yaptı. Adı Napoli'yle anılan başarılı savunmacı transfer yanıtı verirken Trabzonspor - Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşananlara da değindi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 12:58 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:59
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        • 1

          Galatasaray forması giyen başarılı stoper Victor Nelsson, Danimarka'da yayın yapan Bold'a açıklamalarda bulundu. Adı Napoli'yle anılan Nelsson transfer söylentilerini yanıtlarken Avrupa'nın gündemine oturan Trabzonspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili sorulara da cevap verdi. İşte Nelsson'un sözleri...

        • 2

          YEDEK KALMASIYLA İLGİLİ KONUŞTU:

          "Bu sinir bozucu ve zor bir durumdu. Tam olarak oturmayan birkaç farklı şey vardı diyebiliriz. Şimdi ilk 11'deyim, her şey iyi gidiyor ve mutluyum. Evde de zor zamanlar geçirdim. Sanırımı bunu sevgilime sorabilirsiniz. Zor bir dönemdi ve gerçekten çok zordu"

        • 3

          "Futbol ya da başka nedenlerden dolayı olsun, bu yedek kulübesinde olacağım ilk ya da son sefer değil. Kariyerim boyuncu bunu kesinlikle yaşayacağım. Burada durum biraz daha farklıydı çünkü bu benimle kulüp arasında olan bir şeydi. Zor bir dönemdi."

        • 4

          NAPOLI YANITI

          "Çok fazla söylenti olduğunu söyleyebilirim, ister ben olayım ister başka oyuncular olsun. Bunun sıkıcı bir cevap olduğunu biliyorum ama mümkün olduğunca şu anda bulunduğum yere odaklanmaya çalışıyorum"

        • 5

          "İster milli takım ister Galatasaray olsun, mümkün olduğunca önümdekilere odaklanmaya çalışıyorum. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz. Ama şu anda Galatasaray'da mutluyum."

        • 6

          "HEDEFİM ŞAMPİYONLUK"

          "Milli takımdan döndüğümde kazanmamız gereken bir şampiyonluk ve bir Süper Kupa var. Bu yüzden buna odaklanacağım."

        • 7

          TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI YORUMU

          "Bu utanç verici. Trabzon'da yaşananlar eleştiri sınırlarının ötesinde. Bir daha olmamalı ve olamaz da. Son 10 dakikayı izledim ve Fenerbahçe'nin gol atmamasını umdum. Tabii ki attılar."

        • 8

          "ETKİLENMEDİM"

          "Sonrasını da izledim ve bu eleştiri sınırlarının ötesinde. Bu olaylar bir daha olmamalı. Bu federasyonun ya da güvenlik görevlilerinin işi. Bu benim işim değil. İzlemesi hoş şeyler değildi. Bu durumlardan etkilenmedim, hayır.

        • 9

          "Milli takım için oynamak her zaman harikadır. Yani evet, kısa ve tatlı bir cevap. Takıma giren Kasper Hjulmand ve benimki de dahil olmak üzere formayı kapmak için zorlu bir rekabet var. O başka birini seçti ve ben de buna saygı duyuyorum."

        • 10

          "Avrupa Şampiyonası'nda oynamak benim için büyük bir hedef ama şu anda benim için o kadar öenemli değil. Ayrıca, bu konuda çok fazla düşünmeye başlarsanız, bunun bir şekilde su yüzüne çıkacağını düşünüyorum"

        • 11

          "Bence bu takımda yer alan herkes Avrupa Şampiyonası'nda oynamak ister ama bu günlük olarak düşündüğüm bir şey değil. Şimdi Salı günü başka bir maç var ve ben de bunu düşünüyorum. Kendi kulübümde de yeterince işim var."

        • 12

          "Faroe Adaları maçında kimin oynayacağı henüz bize söylenmedi. Ancak dakika alırsam, kesinlikle elimden gelenin en iyisini yapacağım."

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