İdlib'de hayatını kaybeden Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin için memleketi Afyonkarahisar’da düzenlenen cenaze töreni gündeme eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hakkında öne sürülen iddiaları yalanladı.

"AKRABALARI VE SİLAH ARKADAŞLARI İÇİN KILINDI"

Eroğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kahraman şehidimizin bazı akrabaları ve silah arkadaşları cenaze namazına yetişemediği için ikinci defa cenaze namazı kılınmıştır. Esasen bunun dini açıdan bir mahzuru da yoktur" ifadelerini kullandtı.