Veysel Bilen: Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 37’nci haftasında Trabzonspor deplasmanında oynadıkları ve 2-2 beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sezon boyunca maçlara gelerek destek veren taraftarlara minnettar olduklarını belirten Veysel Bilen, “Trabzonspor maçında taraftarımıza da ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Sezon boyunca, özellikle deplasmanlarda bizi yalnız bırakmadılar. Trabzon’da da tribünlerde adeta şov yaptılar. Sahada ve tribünde Samsunspor vardı. Gerçekten gurur vericiydi. Şimdi önümüzde Pazar günü oynayacağımız Kayserispor maçı var. Tüm taraftarlarımızı stadyuma bekliyoruz. Bu bir sezonun emeği. Lütfen o stadı dolduralım. Avrupa’da ülkemizi armamıza yakışır şekilde temsil edileceğimize inanıyoruz. Bu gururu yaşıyoruz. Sezon boyunca yaşanan sıkıntılar, acılar ve yorgunluklar unutuldu. Önümüzde tek hedef var. Kayserispor maçını kazanıp, UEFA Avrupa Ligi Play-Off grup aşamasına katılmak. İnşallah onu da başarıyla tamamlayacağız” dedi.

REKLAM advertisement1

"BEŞİKTAŞ’IN KAZANMASI DA KAYBETMESİ DE BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmalarına doğrudan katılmak istediklerini söyleyen Başkan Vekili Bilen, “Sezon başından beri söylediğimiz bir şey var. Başkasının ne yaptığı değil, bizim ne yaptığımız önemli. Beşiktaş’ın kazanması da kaybetmesi de bizi ilgilendirmiyor. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik, hala aynı noktadayız. Şu an 2 puanlık bir avantajımız var. Eğer Kayseri maçını kazanırsak ligi üçüncü sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi Play-Off grup aşamasına katılacağız. Bunu sezonun son maçıyla tamamlamak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için oyuncularımız büyük emek verdi. Yönetim olarak onlara inanıyoruz. Sezona ‘Biz Bize Yeteriz’ diyerek başlamıştık. Bu inançla buraya kadar geldik” ifadelerini kullandı.

"ÜSTÜN TARAF BİZDİK"

Sahada gösterdikleri performans ile 3 puanı hak ettiklerini belirten Veysel Bilen, “Trabzonspor karşılaşması bizim için ezeli dostluk ve ezeli rekabetin birleştiği bir maçtı. Maçın başından 85’inci dakikasına kadar üstün oynayan taraf bizdik. Ancak son dakikalarda yediğimiz iki gol bize yakışmadı. Oyuncularımız pes etmedi, sadece iki dakika içinde beraberlik golünü buldu. Hakkımız olan en az bir puanı aldık. Açıkçası üç puanı hak etmiştik ama bir puan da bu ligde çok değerli. Üçüncülük hedefimizi kaybetmedik. Son hafta oynayacağımız Kayserispor maçı öncesi hala avantaj bizde” diye konuştu.