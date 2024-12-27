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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Verona Çıkmazı' Alan Kadıköy'de

        'Verona Çıkmazı' Alan Kadıköy'de

        Direklerarası Tiyatro Ödülleri tarafından En İyi Müzikli Komedi ödülüne layık görülen enerjik müzikli komedi Verona Çıkmazı, 28 Aralık'ta Alan Kadıköy'de sahne alacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 16:11 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:11
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        'Verona Çıkmazı' Alan Kadıköy'de
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        Shakespeare’in efsanevi eseri Romeo ve Juliet’ten ilham alarak Esra Bağışgil tarafından kaleme alınan ve büyük ilgi gören Verona Çıkmazı, izleyicilerine kahkahalarla dolu bir tiyatro deneyimi sunmaya devam ediyor. Direklerarası Tiyatro Ödülleri tarafından En İyi Müzikli Komedi ödülüne layık görülen bu enerjik müzikli komedi, 28 Aralık’ta Alan Kadıköy’de sahne alacak.

        Verona Çıkmazı, klasik Romeo ve Juliet hikayesini modern ve yenilikçi bir bakış açısıyla sahneye taşıyor. Esra Bağışgil, oyunun yazarı ve yönetmeni olarak Juliet karakterine alışılmadık bir yorum getiriyor ve izleyicilere sürprizlerle dolu bir deneyim sunuyor. Bağışgil, Shakespeare’in eserini mizahi bir dille yeniden kurgularken, yaratıcı gücünü ve enerjisini de sahneye yansıtıyor.

        Ekran önünden tanınan yetenekli oyuncu Ozan Varol, Verona Çıkmazı’nda Romeo rolünü üstleniyor. Varol, Shakespeare’in klasik kahramanını modern bir bakış açısıyla sahneye taşırken, izleyiciyi hem güldürüyor hem de duygusal anlamda derin bir bağ kurmalarını sağlıyor. Varol’un performansı, oyunun dinamik yapısını güçlendiriyor.

        Deneyimli oyuncu Adem Yılmaz, Verona Çıkmazı'nın anlatıcısı olarak sahnede izleyiciyle güçlü bir bağ kuruyor. Yılmaz’ın mizahi yetenekleri ve enerjik performansı, seyirciyi kahkahalarla buluşturuyor ve tiyatro deneyimini unutulmaz kılıyor.

        Rosaline karakterini canlandıran Tuğçe Özlü Şentürk, sadece etkileyici oyunculuğuyla değil, aynı zamanda büyüleyici sesiyle de izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Şentürk’ün performansı, oyunun enerjisini yükseltirken, her sahnede izleyicinin ilgisini topluyor.

        Konservatuvardan yeni mezun olan Melih Tuma, ilk sahne deneyiminde Paris rolüne hayat veriyor ve büyük bir ustalıkla karakteri canlandırarak izleyicilerden tam not alıyor. Tuma, sahnedeki güçlü performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

        Verona Çıkmazı, sadece mizahi yapısıyla değil, görsel zenginliğiyle de dikkat çekiyor. 90’lar Türkçe Pop şarkılarının eğlenceli yorumları seyirciyi geçmişe götürüyor. Şarkılar ve danslarla desteklenen bu müzikli komedi, sahneye dinamizm katıyor ve izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

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        #Alan Kadıköy
        #Verona Çıkmazı
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