Teknoloji devi Apple, dolar kurunda gözlemlenen artışın ardından ürünlerine zam yaptı. 18 Mayıs'tan bu yana 4. kez fiyat artışı yapan Apple'ın en pahalı telefonu iPhone 14 Pro Max'in 1 TB hafızalı modeli 85 bin TL'yi aştı. AK Parti Seçim Beyannamesi'nde yer alan düzenleme ile öğrencilerin telefon ve bilgisayar alımlarında bir defaya mahsus vergi muafiyeti uygulanacak. Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV vergilerinden bir kereye mahsus olmak üzere muaf tutulacak olan gençlerin gözü "Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? ÖTV'siz vergisiz iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 ÖTV'siz vergisiz iPhone 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatları hakkında merak edilenler...