Cumhurbaşkanı Erdoğan genel seçimler öncesinde yükseköğrenimde okuyan öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımlarında bir defaya mahsus vergi muafiyeti sağlanacağını belirtmişti. Yapılan bu açıklama, "Vergisiz telefon şartları neler, ne zaman yürürlüğe girecek, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" sorularını gündeme getirdi. İşte vergisiz iPhone fiyatları...