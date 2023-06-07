Vergisiz iPhone fiyatları günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel seçimler öncesinde, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadesini kullanmıştı. Yapılan açıklamanın ardından, "iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte vergisiz zamlı 2023 iPhone fiyatları listesi...