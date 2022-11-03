Ümit Erdim açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef internet ortamında bazı bilgi kirliliği durumlarının önüne geçemiyorsun. Bu ara bana mesaj yağıyor. İnternetten bilmem ne çayı var onunla zayıflamışsın, bu çayı içmişsin doğru mu? diye. Kesinlikle böyle şeylere inanmayın. Ben herhangi bir çayla ya da başka şeyler kullanarak zayıflamadım. Sporla zayıfladım. Çayla çorbayla, akşam televizyon karşısında çayı içelim, sabah zayıflamış kalkalım böyle bir şey yok. Spora gidin, sahile çıkın, koşun. Vaktiniz yoksa 1 saat az uyuyun, spor yapın."