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        Haberler Televizyon ‘Veliaht’ dizisinin oyuncuları okuma provasında bir araya geldi

        ‘Veliaht’ dizisinin oyuncuları okuma provasında bir araya geldi

        SHOW TV'nin iddialı dizisi, FARO imzalı 'Veliaht' pazar günü sete çıkmaya hazırlanıyor. Çekimlerin başlamasına sayılı günler kala dizinin oyuncuları ve ekibi okuma provasında buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 16:00 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:00
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        SHOW TV'nin büyük bir merakla beklenen, sezonun iddialı dizisi ‘Veliaht’ın çekimleri pazar günü başlıyor.

        Dikkat çekici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla eylül ayında ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizinin ekibi okuma provasında bir araya geldi.

        Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü aktaracak dizinin oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler bir arada yer alıyor.

        Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

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        Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

        Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını sorgulatacak ‘Veliaht’ yeni sezonda Eylül’de SHOW TV’de başlıyor!

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        #veliaht

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