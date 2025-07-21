Veliaht dizisi konusu ve oyuncuları: Show TV'nin yeni dizisi Veliaht ne zaman yayınlanacak?
Show TV'nin yeni dizisi Veliaht yeni sezonda seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını işleyecek dizi Eylül ayında ilk bölümüyle ekranlarda olacak. Geri sayımın başladığı diziden yeni bir teaser afiş yayınlandı. Peki, Veliaht dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir ve ne zaman yayınlanacak? İşte, Veliaht dizisinden detaylar...
- 1
Eylül ayında Show TV'de izleyici ile buluşmaya hazırlanan Veliaht dizisinden bir treaser afiş daha geldi. Esenler Otogarı'nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü izleyicilere aktaracak dizi güçlü hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla ilgi çekiyor. İşte, Veliaht dizisi konusu ve oyuncuları...
- 2
VELİAHT'TAN BİR TEASER AFİŞİ DAHA YAYINLANDI
Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezona damga vuracak dizi 'Veliaht' için son hazırlıklar devam ediyor. Eylül ayında Show TV'de ekranlara gelecek, önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacak diziden Timur (Akın Akınözü) ve Reyhan (Serra Arıtürk) karakterlerini gördüğümüz dikkat çekici yeni bir teaser afiş yayınlandı.
- 3
VELİAHT DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını sorgulatacak, dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara damgasını vurmaya hazırlanan ‘Veliaht’ yeni sezonda Eylül’de Show TV’de başlıyor.
-
- 4
VELİAHT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Veliaht dizisinin kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu yer alıyor.
- 5
VELİAHT DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Veliaht, Eylül ayında ilk bölümü ile Show TV ekranlarında olacak ancak dizinin tam yayın tarihi henüz bilinmiyor.
- 6
VELİAHT DİZİSİ YAPIM KADROSU
Yönetmen: Sinan Öztürk
Senaryo: Tunahan Kurt, Berrin Tekdemir, Necip Güleçer
Yapım şirketi: FARO
Yapımcı: Yamaç Okur
-