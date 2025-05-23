Vekil aracıyla kaçakçılık iddiasına iddianame

Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iki sanık hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA'da yer alan habere göre Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Eylül 2024'te Milletvekili Ün'e ait araçta gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı yakalanmasıyla ilgili olarak sanıklar F.A. ile Ç.R.Ç. hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Edirne Milletvekili Ediz Ün

İddianamede, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün görüntü inceleme tutanaklarına göre, 34 plakalı aracın 20 Eylül saat 14.42'de Kapıkule Gümrük Kapısı'na geldiği, aracın tescil işlemlerinin, dosya dışı Ediz Ün adına yapıldığı, Hudut Kontrol Sistemi üzerinden yapılan incelemede araçta Ün ve sanık F.A'nın bulunduğu kaydedildi.

Sanık Ç.R.Ç'nin cep telefonu üzerinden yapılan incelemede, sanıklar F.A. ve Ç.R.Ç'nin olay günü ve sonraki günlerde birbirleriyle yazışmalarının bulunduğuna, yazışmaların yakalanan eşyayla uyumlu içerikte olduğuna yer verildi.

F.A, Türkiye'ye giriş yapmadan önce Bulgar vatandaşı olan, ismini Antony olarak bildiği kişi tarafından telefonla arandığını, bu kişinin, Edirne'ye girdiğinde kent girişindeki bir otel civarında bulunan marketin arka sokağında yabancı plakalı bir minibüsteki elektronik sigara aparatlarını alarak götürmesini istediğini ve bu kişinin İstanbul'da ürünleri kendisinden alacağını söylediğini anlattı.

"Ç.R.Ç'ye ait dijital materyal inceleme tutanağı, kamera görüntüleri ve ele geçirilen eşyanın cins ve miktarı cihetiyle şüphelilerin beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, sanıkların iştirak idaresi içerisinde 34 plakalı araçla, aracın milletvekiline ait olmasının sağladığı kolaylıktan faydalanarak, ele geçirilen elektronik sigaraları gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ticari saik ile yurda soktukları hususunda haklarında kamu davasının açılmasını gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşturacak somut delil elde edildiği anlaşılmıştır."

Ele geçirilen kaçak eşyaların gümrüklenmiş değerinin 2 milyon 905 bin 620 lira olduğu belirtilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

Plakasını hatırlamadığı beyaz bir minibüsten ürünleri alarak araca yüklediğini ifade eden F.A, daha sonra Ç.R.Ç'nin arayarak aracının bozulması nedeniyle kendisini Çorlu'ya bırakmasını talep ettiğini söyledi.

F.A, kent girişindeki bir otel civarından Ç.R.Ç'yi aldığını, yorgun olduğu için aracı onun kullanmasını istediğini anlattı.

Ç.R.Ç. ise ifadesinde 20 Eylül günü aracıyla Bulgaristan'a giriş yaptığını, Türkiye'ye döndüğünde aracının kent girişindeki otel civarında arıza yaptığını ve F.A'yı aradığını aktardı. F.A'nın yorgun olduğunu belirtmesi üzerine şoför koltuğuna kendisinin geçtiğini anlatan Ç.R.Ç, araç içerisinde bulunan elektronik sigara aparatlarından haberi olmadığını beyan etti.

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ÜN, ŞİKAYETÇİ OLDU

Bu arada Ün, aracının tamir ve bakımını yaptırması için verdiği F.A'dan, aracını suç oluşturacak şekilde elektronik sigara yükleyerek kullanması sebebiyle "güvenini kötüye kullandığı" gerekçesiyle şikayetçi oldu.

F.A. hakkında, kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan soruşturma yürütüldüğü, üzerine atılı suçun yasal unsurlarının bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.