Sezonun bitimiyle transfer piyasası hareketlenirken Fenerbahçe ve Galatasaray, Çaykur Rizespor'un başarılı golcüsü Vedat Muriç transferinde karşı karşıya geldi. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre sarı-lacivertlilerin ve Fransa'dan Toulouse takımın uzun süredir gündeminde olan Kosovalı futbolcu için sarı-kırmızılılar da devreye girdi. Oyuncu ve Rizespor ile temasa geçen Cimbom'un bu transferde büyük yol kat ettiği belirtilirken Şampiyonlar Ligi ve mali faktörlerin büyük avantaj sağladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların bu transferi önümüzdeki günlerde bitirmesi bekleniyor.