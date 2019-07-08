08 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, TRT SPOR’a konuştu. Kartal "Muric Galatasaray'ı istiyorum havasında değildi. Ona Fenerbahçe'ye yakın olduğumuzu söyledik" dedi.
Çaykur Rizespor, 500 bin euro'ya aldığı Vedat Muric'i 3.5 milyon euro civarında bir bedelle Fenerbahçe'ye gönderdi.
Muric’in bonservisi konusunda “3.5 milyon civarında bir bedelle Muric’i verdik. Bunun yanında alacağımız futbolcular var. O konuda görüşmelerimiz sürüyor. Toplam 5 milyon euro’nun üzerinde bir değeri oldu” açıklamasını yapan Kartal, Muric’in transfer hikayesini de şöyle anlattı:
“24 yaşındaki bir çocuk kulüp başkanı gibi düşünemez. Biz onu çocuğumuz gibi gördük. Yapmış olduğu açıklama da art niyetli değildir. Biz onun için en iyisini istedik, bu da en iyisi oldu diyebiliriz. Vedat’ın şansı Rize’de oldu. Biz de kulübümüzü düşünmeliyiz”
Galatasaray ile yapılan görüşmeler hakkında “Abdurrahim Albayrak ile bu konuyu görüşmedim. Başkan vekilimiz görüştü” diyen Çaykur Rizespor Başkanı “Muric’in Galatasaray'ı istemesi doğal. Sonuçta Avrupa’da oynamak istiyordu. Olması gerekenin Fenerbahçe olduğunu, bizim Fenerbahçe’ye daha yakın olduğumuzu söyledim. Sıkıntı olmadı. İlla Galatasaray’ı istiyorum havasında değildi” diyen Kartal, Fenerbahçe'den alacakları futbolcuların birkaç gün içinde belli olacağını söyledi.
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